ABD'de bekleyen konut satışları haziranda yüzde 4,8 arttı

ABD'de sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, mayısta aylık yüzde 1,9 azalışla 70,9 olarak kaydedilmişti. Bekleyen konut satışları, haziranda yıllık bazda ise yüzde 2,6 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut stoklarındaki artışın daha fazla sözleşmenin imzalanmasına yol açmaya başladığını belirtti. Yun, birden çok teklifin yoğunluğunun daha az, alıcıların daha avantajlı bir konumda olduğunu ifade etti. ​​​​​​​