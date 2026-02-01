ABD'de elektrikli araç hayali sarsıldı: Yüz milyarlarca dolarlık planlar askıda

ABD'de son 20 yıldır elektrikli araç ve batarya yatırımlarının büyük bölümü, özellikle Güneydoğu'da Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletlere yapılırkn, federal teşviklerin sona ermesi ve satışların beklentileri karşılamamasıyla devasa projelerin geleceği belirsizliğe girdi.

Yatırımların merkezi Güneydoğu eyaletleri

Atlas Public Policy verilerine göre, 2000-2024 döneminde ABD'de elektrikli araç ve batarya üretimi için 200 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı. Batarya yatırımlarının yüzde 84'ü, elektrikli araç üretim yatırımlarının ise yüzde 62'si Cumhuriyetçi eyaletlere yöneldi. 200 binden fazla istihdam yaratması beklenen projelerin yüzde 77'si yine bu bölgelerde planlandı. Toplam yatırımın yaklaşık yüzde 40'ı Güneydoğu eyaletlerine gitti.

Bölge, elektrikli araç hamlesiyle tarihinin en büyük sanayi yatırımlarından bazılarını çekti. Ancak 'Enflasyonu Düşürme Yasası' kapsamındaki elektrikli araç teşviklerinin kaldırılması, sektörde frene basılmasına yol açtı. Şirketler zarar ve işten çıkarmaları önlemek için hibrit ve benzinli modellere yönlemeye başladı.

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, Georgia'da elektrikli araç üretimi için kurduğu dev fabrikayı teşviklerin sona ermesiyle hibritli üretimine çevirdi. Şirket, yıllık üretimi artırmak için 2,7 milyar dolarlık ek yatırım açıklarken bu fabrikada üretimin yaklaşık yüzde 70'inin hibrit ve benzinli araçlardan oluşması öngörülüyor.

Otomotiv devleri peş peşe zarar açıklıyor

Elektrikli araç yatırımlarında beklenen talebin oluşmaması büyük otomobil üreticilerini krize sürüklerken Ford, aralık ayında kâr getirmeyen elektrikli araç iş kolu için 19,5 milyar dolar, General Motors da benzer şekilde milyarlarca dolarlık zarar açıklayacağını duyurdı.

Honda gibi uluslararası üreticilerin de bu süreçten etkileneceği belirtilirken, Porsche ve Volvo başta olmak üzere bazı markalar da yatırımcılarını en az 1 milyar dolarlık ek maliyetler konusunda uyardı.

Hedefler aşağı çekildi

Biden yönetiminin 2030 için koyduğu yüzde 50 elektrikli araç satış hedefi, sektör tahminlerinde yüzde 17'ye kadar düştü. Bosch yetkilileri, yatırımların bu düşük pazar payına göre yapılmadığını vurgularken, bazı tesislerde elektrikli araç ekipmanlarının atıl kaldığına dikkat çekti.

ABD'li üreticilerin elektrikli araç yatırımlarında en az 100 milyar dolarlık zarar riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten analsitler bunun otomotiv tarihindeki en büyük sermaye tahsisi hatalarından biri olduğunu ifade ederken yatırımların geri dönüş sürecine girdiğine ve Güneydoğu eyaletlerinde büyük projelerin yeniden şekillendiğine dikkat çekiyor.