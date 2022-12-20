ABD'de enflasyon beklentileri... Firmalar fiyatlamalara nasıl bakıyor?

ABD’de enflasyon fiyatlamaları KR & Co.’dan Henry McVey‘e göre, ABD’de enflasyonun tepe seviyesine ulaşmış ve durgunluk korkularının “daha az endişe verici” olması nedeniyle yatırımcılar 2023’te portföylerine makul oranlarda riskli varlık eklemeye başlamalılar.

Bloomberg’in sorularını yanıtlayan McVey, yeni tahvil ihracı ve birincil halka arzların 2009’dan bu yana en düşük seviyelerde olmasına işaret etti ve bu yıl hisse senetlerinde ve yüksek getirili tahvillerde yaşanan keskin düşüşlerin ardından portföylere yeniden risk eklemeye başlamanın tam zamanı olduğunu belirtti.

2023 ABD enflasyon tahminini yüzde 4,8’den yüzde 3,9’a düşüren KKR, nominal GSYH büyümesinin 2022’deki yüzde 10’dan yüzde 4’e yavaşlamasını bekliyor.

Kurum, ABD’de şirket karlarının 2024’te toparlanmadan önce gelecek yıl düşeceğini ve ABD dolarının değer kaybedeceğini öngörüyor. Diğer taraftan BlackRock stratejistlerine göre, enflasyonda keskin bir yavaşlama olacağı beklentisiyle pozisyon almaya başlayan yatırımcıları büyük bir hayal kırıklığı bekliyor.

Kurumun baş sabit getiri stratejisti Scott Thiel, ABD enflasyonunun 2023’ün sonuna doğru sadece yüzde 3,50’ye düşeceğini tahmin ediyor. Bu oran, yüzde 2,38 seviyesindeki bir yıllık TÜFE swapları ve 10 yıllık enflasyona endeksli tahvillerinin getirisi ile aynı vadeli Hazine tahvillerinin getirisi arasındaki farkı ölçen başabaş seviyesi olan yüzde 2,14’ün oldukça üzerinde. Thiel, “TÜFE rakamlarında oynaklık, piyasanın beklemesi gereken bir şey” dedi.