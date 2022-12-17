ABD'de imalat sanayi PMI 31 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta aylık 1,5 puan azalışla 46,2'ye inerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

S&P Global, ABD'nin aralık ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, aralıkta bir önceki aya kıyasla 1,5 puan azalarak 46,2 değerine düştü.

Piyasa beklentilerinin gerisinde kalan endeksin bu dönemde 47,7 değerini alması öngörülüyordu. İmalat sektöründe Mayıs 2020'den bu yana yaşanan en büyük daralmaya işaret eden endeks, kasımda 47,7 olmuştu.

ABD'de hizmet sektörü PMI da aralıkta geçen aya göre 1,8 puan azalarak 44,4'e indi.

Piyasa beklentilerinin aksine 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeksin, 46,8 değerini alması tahmin ediliyordu. Hizmet sektöründeki daralmanın sürdüğünü gösteren endeks, kasımda da 46,2 olmuştu.

Ekonomik faaliyetteki daralma sürüyor

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise aralıkta aylık bazda 1,8 puan azalışla 44,6'ya geriledi.

Hizmet sektöründe olduğu gibi 4 ayın en düşük seviyesine inerek ekonomik faaliyetteki daralmanın hızla devam ettiğine işaret eden bileşik PMI, kasımda 46,4 değerini almıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, 2022'nin bitimine yaklaşırken iş koşullarının kötüleştiğini belirtti.

Williamson, "Veriler, Fed'in faiz artırımlarının enflasyon üzerindeki istenen etkiyi yarattığını, ancak ekonomik maliyetin artmakta olduğunu ve sonuç olarak resesyon risklerinin tırmandığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.