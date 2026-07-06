ABD'de ISM hizmet endeksi haziranda geriledi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ISM, haziran ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi haziranda önceki aya kıyasla 0,5 puan azalarak 54 değerine indi.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 54,2 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Haziranda sektördeki büyümenin yavaşladığına işaret eden endeks, mayıs ayında 54,5 olmuştu.

Üretim endeksi haziranda aylık bazda 2,3 puan azalışla 55,4'e ve yeni siparişlere ilişkin endeks 2,2 puan azalarak 55,1 puana gerilerken, istihdam endeksi 3,3 puan artışla 51,2'ye çıktı.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 14 alt sektöründe büyüme görülürken 4 alt sektöründe daralma kaydedildi.

Büyüme kaydeden sektörler; sanat, eğlence ve rekreasyon, madencilik, toptan ticaret, ulaştırma ve depolama, finans ve sigorta, konaklama ve yiyecek hizmetleri, perakende ticaret, diğer hizmetler, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler, sağlık ve sosyal yardım hizmetleri, bilgi, inşaat, kamu hizmetleri ile gayrimenkul, kiralama ve leasing olarak sıralandı.

Daralma görülen sektörler ise tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, eğitim hizmetleri, şirket yönetimi ve destek hizmetleri ile kamu yönetimi oldu.

S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global haziran ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi haziranda bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artışla 51,2'ye çıktı.

Endekse dair öncü veri 51,3 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI mayıs ayında 50,7 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da haziranda bir önceki aya kıyasla 0,4 puan artarak 51,9'a yükseldi.

Endekse dair öncü veri 52,2 olarak açıklanmıştı. Bileşik PMI mayıs ayında 51,5 olarak hesaplanmıştı.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde olması genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.