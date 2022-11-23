ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 240,000 ile beklentilerin üzerinde geldi

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’de Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 12 Kasım haftasında 222,000 olarak açıklanan başvuru sayısı 223,000 olarak revize edildi.​

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 225​,000 seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 226,750 seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 12 Kasım haftasında 1.551 milyon seviyesine yükseldi.