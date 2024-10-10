ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD'de 5 Ekim ile biten haftada işsizlik maaşı başvuruları 258 bine çıkarak, beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. Önceki hafta başvurular 225 bin seviyesindeydi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 258 bin oldu. Piyasa beklentisi ise 231 bin düzeyindeydi.

Bu artışla birlikte 4 haftalık ortalama başvuru sayısı da 224 bin 250'den 231 bine yükseldi.