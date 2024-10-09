ABD'de Milton alarmı! Dev şirketler operasyonları durdurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Florida'ya yaklaşan Milton kasırgasının yüz yılın felaketine neden olabileceğini söyledi. Ölüm kalım meselesi dediği kasırga için acil ve derhal tahliye emri veren Biden, "Bulunduğunuz yeri çoktan tahliye etmeniz gerekirdi. Milton, Flordia'yı vuracak son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir." dedi.

ABD'liler uyarıların ardından hızla bölgeyi tahliye ederken, kasırganın özellikle yoğun nüfuslu Tampa, Sarasota ve Fort Myers gibi yerleşim yerlerinde etkili olması bekleniyor.

Havacılık devleri operasyonları durdu

Öte yandan bölgedeki havayolları ve enerji şirketleri Florida'daki operasyonlarını durdurmaya başladı. FlightAware'ın verilerine göre, dün öğleden sonra toplam bin 311 uçuş ertelendi, 701 uçuş iptal edildi.

Southwest, Tampa Uluslararası Havalimanı ve Orlando Uluslararası Havalimanı da dahil olmak üzere ABD'nin dev havacılık şirketleri bir bir operasyonlarına ara verdi.

ABD'nin en yoğun havalimanlarından Orlando International ve Tampa International kasırga boyunca hizmet dışı olacak. Birleşik Havayolları (UAL.O), JetBlue Havayolları (JBLU.O) ve Air Canada (AC.TO) bölgeden kaçan ABD'liler için seferlerini iki katına çıkardı.



