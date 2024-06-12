ABD'de mortgage faizleri düştü, başvurular arttı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 7 Haziran ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta, önceki haftaya kıyasla yüzde 15,6 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 9 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 28'lik artış kaydetti. Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,07'den yüzde 7,02'ye geriledi. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,75'ten yüzde 6,6'ya indi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, mortgage faizlerinin geçen hafta beklenenden güçlü gelen istihdam raporuna kadar kadar düşüş eğiliminde olduğunu belirtti. Fratantoni, hafta başındaki düşük faiz oranlarının özellikle yeniden finansman faaliyetlerinde güçlü bir artışa yol açtığını aktardı.