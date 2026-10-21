ABD'de mortgage faizlerinde iki ay sonra ilk düşüş

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Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 16 Ekim'de sona eren haftaya ilişkin mortgage başvuru verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 5,3 azaldı.

Bu dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre konut satın almaya yönelik mortgage başvuruları yüzde 7, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 2 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da geçen hafta yüzde 7,50'den yüzde 7,41'e düştü.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,87'den yüzde 6,73'e indi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Konut kredisi faiz oranları iki aydan uzun bir süredir ilk kez düşüş gösterdi." ifadesini kullandı.

Ancak daha düşük faiz oranlarının başvuru hareketliliğini artırmaya yetmediğini vurgulayan Kan, hem konut alımına yönelik başvuruların hem de yeniden finansman başvurularının düşmeye devam ettiğini kaydetti.

Kan, yüksek faiz oranlarının konut alıcılarını piyasanın dışına itmesi dolayısıyla satın alma başvurularının geçen yıla göre yüzde 18 azaldığını belirtti.