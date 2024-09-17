ABD'de perakende satışlar ağustosta beklentilerin aksine arttı

ABD'de perakende satışlar, ağustos ayında ekonomistlerin düşüş beklentilerine rağmen artış kaydetti. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 artış gösterdi. Temmuz ayı perakende satış verisi de yüzde 1'den yüzde 1,1'e revize edildi.

Piyasalarda perakende satışların yüzde 0,2 düşmesi beklentisi hâkimken, verilerin pozitif çıkması dikkat çekti. Otomobil ve akaryakıt hariç tutulduğunda da satışlar yüzde 0,2 arttı. Ancak bu artış, beklentilerin altında kaldı. Ekonomistler, otomobil ve akaryakıt hariç satışların yüzde 0,3 artmasını bekliyordu.