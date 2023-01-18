ABD'de perakende satışlar aralıkta beklenenden fazla düştü

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2022'ye ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 azalarak 677,1 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 0,8 azalması yönündeydi. Aralık 2022'de 12 ayın en büyük düşüşünü kaydeden perakende satışlar, Kasım 2022'de yüzde 1 gerilemişti.

Ülkede perakende satışlar, geçen ay yıllık bazda ise yüzde 6 arttı. Geçen yıl genelinde de toplam satışlar, 2021'e göre yüzde 9,2 yükseldi.

Bu dönemde perakende satışlarda görülen azalışta, mobilya, ev eşyaları, sağlık ve kişisel bakım ürünleri, motorlu taşıtlar ve parçalarını satan mağazalar ile benzin istasyonlarındaki satışlarda yaşanan düşüş öne çıktı.