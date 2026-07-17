ABD'de sanayi üretimi haziranda beklentilerin altında kaldı
ABD'de sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.
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ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede sanayi üretimi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.
Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Sanayi üretimi mayısta da aylık bazda yüzde 0,1 artmıştı.
Sanayi üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 1,1 yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA