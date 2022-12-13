ABD'de, TÜFE beklenenden az arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 ile beklenenden az arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ait enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Piyasa beklentileri, TÜFE'nin bu dönemde aylık yüzde 0,3 artması yönündeydi. TÜFE, ekim ayında aylık bazda yüzde 0,4 artmıştı.

Ülkede TÜFE, kasımda yıllık bazda ise yüzde 7,1'lik artış kaydederek yüzde 7,3 olan beklentilerin altında kaldı. Beklenenden fazla yavaşlayarak Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, ekimde yüzde 7,7 olmuştu.

Söz konusu dönemde barınma fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişe en büyük katkıyı yapan kalem oldu. Barınma endeksi kasımda aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 7,1 arttı.

Gıda fiyatlarındaki artışlar ise önceki aylara kıyasla yavaşlama gösterirken, söz konusu kaleme ilişkin endeks kasımda aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 10,6'lık artış kaydetti.

Enerji endeksi de kasımda aylık yüzde 1,6 azalırken, yıllık yüzde 13,1 arttı. Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları da kasımda aylık yüzde 2'lik azalışa karşı yıllık yüzde 10,1 arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de kasımda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 6 artış ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,1 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, ekimde de aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,3 artmıştı.

Analistler, kasım ayı enflasyonunda tahminlerin üzerindeki yavaşlamanın enflasyonda "en kötünün" muhtemelen geride kaldığını gösterdiğini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artış hızında yavaşlamaya gitmesine yönelik beklentileri artırdığını belirtti.