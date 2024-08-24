'ABD’de Türk Olmak ve Başarma' paneline yoğun ilgi...

Tayfun Selen ve Prof. Dr. Sıdıka Semahat Demir'in konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğin moderatörlüğünü, Derneğin Başkan Yardımcısı Dr. Yılmaz Sönmez yaptı. Panel, diplomatik misyon temsilcileri, ihracatçı birlikleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri ve Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının katılımıyla büyük ilgi gördü.

Dernek Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı açılış konuşmasında, TABA-AmCham olarak ABD’deki iş insanlarına eyalet bazlı ticaret hedeflerinde mihmandarlık ettiklerini, bu kapsamda yeni eyaletlerde temsilcilikler açmaya hazırlandıklarını belirtti. Sanlı ayrıca, STA, QIZ ve tavizli ticaret anlaşmalarının önündeki engelleri kaldırmak için ticari lobilerin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Hedef: 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmak

Sanlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık dış ticaret hedefine ulaşmak için önerilerde bulunurken, bu amaçla atılması gereken adımları altı başlıkta ele aldı. Sözü edilen 6 başlık ise “Yurtdışında Ticaret Yapılan Ülkelerde Ticaret Derneklerinin Birleşmesi, İhracatçı Birliklerinin Ülke Odaklı Yapılanması, TCDD’nin İhracata Yatırım Katkısı ve Desteği, PTT’nin Uluslararası Hızlı Kargo Şirketi Olarak Yeniden Yapılandırılması, Serbest Bölgelerde Teşvik Paketi ve Vergi Muafiyeti, ABD ile STA Sürecinde QIZ Anlaşması” şeklinde sıralandı.

Panelde, Amerika’daki iş fırsatları ve sektörel avantajlar tartışıldı

Panelde, Amerika’daki iş dünyasında yer almanın getirdiği fırsatlar, karşılaşılan zorluklar ve bu yolda başarıya ulaşmanın sırları masaya yatırıldı. Konuşmacılar, pandemi sonrası ticaret savaşları ve yaklaşan ABD seçimlerinin etkilerini de içeren sosyolojik değişimlere dair değerli görüşlerini paylaştılar. Etkinlikte, derneğin yeni üyelerine sertifikaları takdim edildi ve TABA-AmCham Ailesi'ne katılımları kutladı.