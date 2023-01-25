ABD'de zam yarışı: Walmart'dan saatlik asgari ücrete zam
ABD’li perakende devi Walmart çalışanlarının asgari saatlik ücretinde artışa gidildi.
Haber Merkezi
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ABD’de hizmet veren perakende devleri arasındaki asgari saatlik ücret yarışına Walmart da katıldı. Walmart, saat başına yeni asgari ücreti 14 dolar olarak vermeye başlayacak.
Asgari ücretin artmasıyla birlikte Walmart mağazalarında çalışanların saatlik ücretleri 14-19 dolar arasında değişmeye başladı. Asgari saatlik ücret 2 dolar seviyesinde yükseliş gösterdi.
Mart’ta da zam var
2 Mart'tan itibaren ortalama saatlik ücret 17 dolardan 17,50 dolar seviyesine yükselmesi bekleniyor.
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