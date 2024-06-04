ABD’den BRICS’e ilk cevap: Dolar hâlâ en güçlü para

Emre ERGÜL

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın kurduğu BRICS’in 'de-dolarizasyon' kampanyasını eleştirdi.

"Şimdiye kadar güçlendirdi"

Kampanyanın büyüdüğünü kabul eden Waller, yine de ABD dolarının etkilenmediğini belirtti. Dolarsızlaştırma tehditlerine rağmen ABD dolarının hâlâ tüm işlemlerde dünyanın en çok işlem gören para birimi olması nedeniyle Amerikalıların endişelenmesine gerek olmadığını açıkladı. Waller şöyle konuştu: "Bir dizi ölçüme göre, dolar açık ara en yaygın kullanılan para birimi olmaya devam ediyor.

Bir süredir doların ölüme mahkum olduğuna, potansiyel olarak yakın bir ölüme mahkum olduğuna dair yorumlar yapılıyor. Ancak BRICS'in doları azaltma tehditlerine rağmen ABD doları güç kazandı. Bazılarının uyardığı son gelişmeler bu statüyü tehdit edebilir, en azından şimdiye kadar onu güçlendirdi.” Rusya kısa süre önce BRICS’in kendi para birimini çıkartmak ve onu kontrol etmek için bir merkez bankası kurmak için kolları sıvadığı açıklamıştı.