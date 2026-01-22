AB'de hava yolu taşımacılığında kurallar sil baştan: Gecikmeye tazminat, ücretsiz el bagajı hakkı

Tüketici örgütleri düzenlemeyi memnuniyetle karşılarken havayolu şirketleri ise düzenlemenin hem şirketler hem de yolcular için uçmayı daha pahalı hale getireceğini savundu.

Tazminat ve el bagajı hakkı

Havayolu şirketleri, tazminat hakkının en az 5 saatlik gecikmeden sonra devreye girmesini talep ederken, bunun operasyonel gerçekleri yansıtacağını ve cezalardan kaçınmak için uçuşların tamamen iptal edilmesi gibi bir durumun önüne geçeceğini savundu. Ancak Avrupa Parlamentosu için 3 saatlik gecikme eşiğinin pazarlık konusu olmadığını vurguladı.

Artık Avrupa'da uçuşları iptal edilen ya da 3 saatten fazla geciken yolculara havayolu şirketi 300 ila 600 euro (15 bin TL-30 bin TL) arasında bir tazminat ödeyecek. Ayrıca yolcular bir laptop boyutundaki el bagajlarını d aücretsiz taşıyabilecek. Toplam ölçüsü 100 santimetreyi geçmeyen ve 7 kiloya kadar olan küçük tekerlekli el bagajı da ücretsiz olacak.

Ücretsiz el bagajı uygulamasından en fazla düşük maliyetli havayollarının etkilenmesi beklenirken, halihazırda birçok geleneksel havayolu şirketi bu imkanı sağlıyor.

Bölgesel havayolları

Bölgesel havayolu şirketleri ise yeni düzenlemenin faaliyetleri olumsuz etkileyeceğini ve operasyonel koşulları yeterince yansıtmadığını savunuyor. Avrupa Bölgesel Havayolları Birliği (ERA) Genel Direktörü Montserrat Barriga, yolcu haklarına karşı olmadıklarını vurgularken, yasanın bölgesel havacılık için riskler barındırdığını ifade etti.

Barriga, bölgesel havayollarının siyasi bir çekişmede "günah keçisi" haline gelebileceği uyarısında bulunarak, ERA üyelerinin alternatif ulaşım seçeneği olmayan binden fazla hatta hizmet verdiğini hatırlattı. Tazminat tutarlarının bilet fiyatlarının iki-üç katına çıkmasının, yolcu haklarını güçlendirmekten ziyade ada ve uzak bölgelerdeki hayati hava bağlantılarını zayıflatabileceğini belirtti.