AB’den ABD’ye ihracatta büyük sıçrama

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin 2025 yılı mart ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre AB, mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 15,2 artırarak 254,8 milyar Euroya çıkardı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 10,4 artışla 219,5 milyar Euro oldu. Bu gelişmeler, AB’nin mart ayında 35,3 milyar Euroluk dış ticaret fazlası vermesini sağladı.

Euro Bölgesi'nin ihracatı ise aynı dönemde yüzde 13,6 yükselişle 279,8 milyar Euroya ulaştı. İthalat yüzde 8,8 artarak 243 milyar Euroya çıkarken, ticaret fazlası 36,8 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında AB ülkeleri en çok ihracatı 71,4 milyar Euro ile ABD’ye gerçekleştirdi. ABD’ye ihracatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,5’lik rekor bir artış yaşandı. ABD’yi 30,8 milyar Euro ile İngiltere, 20,9 milyar Euro ile İsviçre, 17,9 milyar Euro ile Çin ve 10,2 milyar Euro ile Türkiye takip etti.

Öte yandan, AB’ye en fazla ihracat yapan ülkeler arasında ilk sırada 48,6 milyar Euro ile Çin yer aldı. Çin’i sırasıyla ABD (30,7 milyar Euro), İngiltere (14,7 milyar Euro), İsviçre (12,4 milyar Euro) ve Türkiye (9,2 milyar Euro) izledi.