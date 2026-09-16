AB'den Kanada'ya tarihi teklif: Birliğin ilk "ortak üyesi" olabilir

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Avrupa Birliği ile Kanada arasındaki yakınlaşmada dikkat çekici bir adım geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada'nın Birliğin ilk "ortak üyesi" olmasının önünü açmak istediklerini duyurdu.

Von der Leyen, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı yıllık Birliğin Durumu konuşmasında, Kanada Başbakanı Mark Carney'ye hitaben iki taraf arasındaki ilişkileri "mümkün olan en yüksek seviyeye" taşımayı hedeflediklerini söyledi. Carney de konuşmayı onur konuğu olarak izledi.

AB'de bir ilk olacak

Von der Leyen, Kanada'nın AB'nin ilk "ortak üyesi" olması için Carney ile birlikte çalışmak istediğini açıkladı. Ancak bu teklif Kanada'nın AB'ye tam üyeliği anlamına gelmiyor. Mevcut AB yapısında Kanada'ya önerilen biçimiyle yerleşik bir "ortak üyelik" statüsü bulunmuyor. Bu nedenle modelin kapsamının ve hukuki çerçevesinin yapılacak görüşmelerle belirlenmesi bekleniyor.

Ekonomiden savunmaya yeni dönem

Plan sadece ticaretle de sınırlı değil. AB ile Kanada'nın teknoloji, yapay zeka, kritik ham maddeler, enerji, siber güvenlik ve savunma gibi stratejik alanlarda işbirliğini derinleştirmesi hedefleniyor.

İki taraf halihazırda CETA kapsamında kapsamlı ticari ilişkilere sahip. Avrupa Parlamentosu da 2026'nın başında Kanada ile güvenlik ve ticaret alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Von der Leyen'in çıkışıyla birlikte AB-Kanada ilişkilerinde şimdi gözler, "ortak üyelik" modelinin hangi hakları ve yükümlülükleri kapsayacağına çevrildi.