AB'den kötü haber geldi, çelikçiler yıla daralma ile başladı
AB'nin çelik sektörünü korumaya yönelik tedbirleri 2021 yılına kadar uzatması, Türk çelikçileri de kapsayan kotaların önümüzdeki 2.5 yıl boyunca kalıcı hale geldiği anlamına geliyor. (Leyla İlhan)
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.