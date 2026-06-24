AB'den vergi reformu: İşletmelere 8 milyar euroluk tasarruf

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AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis vergi kurallarını sadeleştirmeyi ve işletmeler üzerindeki uyum yüklerini azaltmayı amaçlayan torba yasa teklifini tanıttı.

Avrupa'nın ekonomik alanda daha iyi sonuçlar elde etmesi için daha basit vergi kurallarına ihtiyacı olduğunu belirten Dombrovskis, "Vergi basitleştirme tekliflerimiz, hem işletmeler hem de vergi idareleri için netliği ve hukuki kesinliği kökten iyileştirecek çözümler sunuyor." diye konuştu.

8 milyar euro tasarruf

Dombrovskis, "Bu düzenlemeler, Avrupa'daki işletmelerin uyum maliyetlerini yılda yaklaşık 8 milyar euro azaltacak. Bunun 3,3 milyar euroluk kısmını yıllık idari maliyetlerdeki düşüş oluşturacak." dedi.

Mevzuat sadeleştirme gündemleri kapsamında şimdiye kadar sağlanan toplam tasarrufun 18 milyar euroyu aşmış olacağına işaret eden Dombrovskis, tekliflerinin ayrıca sınır ötesi yatırımların ve ekonomik faaliyetlerin önündeki engellerin kaldırılmasına yardımcı olacağını anlattı.

Yeni düzenleme, özellikle sınır ötesi faaliyet gösteren şirketlerin farklı ülkelerdeki karmaşık vergi süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Temettü, faiz ve telif ödemelerinde prosedürlerin basitleştirilmesi, aynı bilgilerin farklı ülke otoritelerine tekrar tekrar sunulmasının önlenmesi ve dijital sistemlerin daha yaygın kullanılması planlanıyor.