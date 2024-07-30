ABD'li bankacı 'Türk varlıklarına yönelik ilgi tersine dönebilir' dedi, tarih verdi

BNY Mellon Piyasalar ve Strateji Müdürü Bob Savage'a göre; çok yüksek borçlanma maliyetleri ve jeopolitik gerilimler bu kalabalık döviz ticareti için önemli tehditler oluşturuyor.

Savage, Bloomberg News'a verdiği röportajda "Türkiye bir karmaşanın kavşağında. İran-İsrail çatışmasının daha da kötüleştiğini görebilirsiniz. Rusya-Ukrayna çatışmasının daha da kötüye gittiğini görebilirsiniz" dedi.

Tersine dönüş yaşanabilir

Bank of America stratejistleri Türk lirası forward pozisyonlarının 20 milyar doları aşabileceğini hesaplıyor.

Bob Savage, “Yüzde 50 faiz oranlarının sürdürebileceğinden emin değilim" diye konuşurken, dördüncü çeyrekte ya da gelecek yılın başlarında tersine bir dönüş yaşanabileceğini ve girişlerin Mısır, Nijerya ve Arjantin gibi ekonomilere yönelebileceğini söyledi.

ABD'li bankacı, "İnsanlar politikalardan memnun ve doğru yolda ilerliyor, ancak tüm parayı hak ettiğinden emin değilim. Gevşemesine neden olacak sorunlar olduğunu kabul etmek gerek. Bu bir gerçek" şeklinde konuştu.