ABD'li dev bankalar Citi ve JPMorgan'dan yeni faiz tahminleri: TCMB temmuzda faizleri indirir mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün açıkladığı faiz kararının ardından yabancı dev banakalar art arda TCMB'ye dair yeni tahminlerini yayımlıyor.

Deutche Bank'ın ardından ABD'li devler JPMorgan ve Citi de TCMB tahminlerini açıkladı.

Merkez Bankası dünkü kararında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’te bıraktı.

JPMorgan: TCMB her toplantıda faizi 250 baz puan indirecek

JPMorgan Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik’in kaleme aldığı raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınan kararların beklentilere paralel olduğu belirtildi.

Rapora göre, TCMB bir haftalık repo faizini yüzde 46, gecelik borç verme faiz oranını ise yüzde 49 seviyesinde sabit tutarak temkinli bir duruş sergiledi.

Raporda, TCMB’nin yıl boyunca politika faizini manşet enflasyonun üzerinde tutarak hanehalkı dolarizasyonunu sınırlamayı hedeflediği tahmin edildi.

TCMB'nin sözlü yönlendirmesinin Mayıs toplantısına kıyasla daha güvercin tonda olduğu belirtilen raporda yılın ikinci yarısında TCMB'den her toplantıda 250 baz puan indirim beklendiği kaydedildi.

Raporda faiz indirimlerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"TCMB, 'para politikası duruşu sıkılaştırılacak' demek yerine, 'Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacak' ifadesini kullandı. Bu, TCMB'nin beklentilerimiz doğrultusunda 24 Temmuz'daki bir sonraki toplantısında faiz indirimi döngüsüne devam edeceğini gösteriyor.

TCMB'nin 24 Temmuz'dan itibaren yılın 2. yarısında her toplantıda 250 baz puanlık indirimle yıl sonunda politika faizini yüzde 36'ya çekeceği yönündeki beklentimizi koruyoruz."

Citi enflasyona dikkat çekti, 'temmuzda indirim bekliyoruz' dedi

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından yayımlanan değerlendirmede, Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararının öngörüldüğü gibi gerçekleştiği ve sürpriz içermediği belirtildi.

Raporda, öngörülemeyen bir şok yaşanmadığı takdirde, TCMB’nin Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirebileceği belirtildi.

Raporda, enflasyon görünümüne ilişkin temkinli bir yaklaşım sergilendi. Ekonomistler, yıllık enflasyonun 2025 yılı sonunda yaklaşık yüzde 30 seviyesine gerilemesini beklediklerini ifade etti. Ancak bu tahmine rağmen risklerin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekildi.

Notta şu ifadelere yer verildi:

"İleriye baktığımızda, fiyat dinamiklerindeki bozulmanın doğası ve mali politikadan anlamlı destek için sınırlı olasılıklar nedeniyle enflasyon görünümü konusunda temkinli olmaya devam ediyoruz. Bu arka planı göz önünde bulundurarak, yıllık enflasyonun 2024'teki yüzde 44,4'ten 2025'in sonuna kadar yaklaşık yüzde 30'a düşmesini bekliyoruz ve risk dengesi yukarı yönlü."