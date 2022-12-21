ABD'nin cari açığı 217,1 milyar dolara geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 9,1 azalarak 217,1 milyar dolar oldu. Bu dönemde cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 222 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de yılın ikinci çeyreğine ait cari açık verisi ise 251,1 milyar dolardan 238,7 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,4 olarak hesaplandı. Söz konusu oran, ikinci çeyrekte yüzde 3,8 seviyesindeydi.