ABD'nin en büyük markalarından 64 yıllık eczane zinciri Rite Aid tarihe karıştı

Bir zamanlar ABD'nin en büyük eczane zincirlerinden biri olan Rite Aid, mayıs ayındaki ikinci iflas başvurusunun ardından mağazalarını bir bir kapatmaya başlamıştı. Bu hafta 89 mağazasını daha kapatan şirket, web sitesinde yaptığı açıklamada, "Tüm Rite Aid mağazaları kapandı. Uzun yıllardır bize verdikleri destek için sadık müşterilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Web sitesinden de tüm hizmetlerini kaldıran Rite Aid, siteyi eski müşterilerinin ilaç kayıtlarına ulaşabilmesi için bir süre daha açık bırakacak.

4 milyar dolarlık borç şirketi bitirdi

Tam 64 yıldır ABD'nin en büyük zincir eczanesi olarak faaliyet gösteren ve son dönemde büyük zincirlerle rekabet etmekte zorlanan Rite Aid, yasadışı reçete doldurduğu iddiasıyla da hukuk mücadelesi veriyordu. Şirket böyle bir sürecin sonunda Ekim 2023'te 4 milyar doları aşan bir borçla ilk iflas başvurusunu gerçekleştirmişti.

Eylül 2024'te borcun 2 milyar dolarını ödeyebilen şirket, operasyonlarını sürdürmek için 2,5 milyar dolar kaynak sağlamış ancak 500 mağazasını kapatmak zorunda kalmıştı. Ancak borcun tamamını ödeyemeyen Rite Aid, mayıs ayında mağazalarını çoğunu CVS Pharmacy, Walgreens, Albertsons ve Kroger gibi rakip şirketlere satmıştı.

Eczaneler bir bir kapanıyor

CVS de 2018-2020 yılları arasında 244 mağazasını kapatmış, 2021'de 2024 yılına kadar 900 mağazasını kapatacağını duyurmuş, 2024'te ise 1.200 mağazasını daha kapatacağını açıklamıştı.