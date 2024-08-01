ABD'nin ticari ham petrol stokları 3,4 milyon varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları azalırken, ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 82 bin varil artarak 6 milyon 953 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 733 bin varil artarak 4 milyon 919 bin varil oldu. Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 20-26 Temmuz haftasında 19 bin varil azalarak 13 milyon 695 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Temmuz 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 250 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 770 bin varil olması bekleniyor.