ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil artarak 430 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 700 bin varil artışla 376 milyon 500 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 900 bin varil azalarak 222 milyon 200 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 61 bin varil artarak 6 milyon 285 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 118 bin varil artarak 3 milyon 756 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 3-9 Ağustos haftasında 128 bin varil azalarak 13 milyon 687 bin varil seviyesine düştü.

EIA'nın Ağustos 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 230 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 690 bin varil olması bekleniyor.