ABD’ye “Kriz geliyor” uyarısı

Emre ERGÜL

Bir sonraki seçimlerde ABD Başkanlığı için adı geçen ve her fırsatta “Ülkeme hizmet etmek istiyorum” diyen JPMorgan’ın CEO’su Jamie Dimon, yine açtı ağzını yumdu gözünü… Net serveti 2.2 milyar dolar olan Amerikalı bankacı, yatırım zirvesinde Beyaz Saray’ı yeni bir ekonomik krizin geleceği konusunda sert bir şekilde uyardı. İşte konu başlıklarıyla Dimon’un uyarıları…

Enflasyon: “Tüketicilerin ve KOBİ’lerin parası tükendi”

“Enflasyon ve yüksek faiz oranları geçici olumsuzluklar olarak gözardı edilmemeli. Yıllık fiyat artışı, son iki yılda 40 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 9'dan yüzde 4'ün altına yavaşladı, ancak hâlâ Federal Rezerv'in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalıyor.

Merkez Bankası (Fed), sorunu çözmek için faiz oranlarını neredeyse sıfırdan yüzde 5'in kuzeyine yükseltti ve henüz ilk indirimini yapmadı. Gelecek yıl için enflasyonun sisteme yüzde 4 oranında dahil edilmesi mümkün ve kimsenin bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok. Tüketicilerin fazla parasının tükendiğini biliyoruz. Küçük işletmelerin fazla parası tükeniyor. Bunun ne zaman biteceğini bilmiyoruz ama gelecek yılın başlarında gibi görünüyor."

Faiz: “Gayrımenkul, varlıklar, özel kredi için farklı bir dünya”

“Faiz oranlarının yükselmesi durumunda bu birçok varlık türüne yatırım yapma hesaplamasını değiştirebilir. Daha yüksek oranlar, tasarruf hesaplarından ve Hazine tahvillerinden garantili getirileri artırarak, riskli varlıkların çekiciliğini azaltma eğiliminde. Bu, gayrimenkul için farklı bir dünya. Varlıklar için farklı bir dünya. Özel kredi için farklı bir dünya. Bu, dünyadaki pek çok insanın görmediği bir dünya.”

Ukrayna Savaşı: “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en karmaşık jeopolitik durum”

“İhtiyatlı bir şekilde kötümserim. Ukrayna ve Gazze'de şiddetlenen çatışmalar ile ABD, Rusya ve Çin gibi ülkeler arasında artan gerilimler arasında, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en karmaşık jeopolitik durum yaşanıyor. Dünyanın durumuna bakıyorum ve oldukça ihtiyatlıyım. Size gerçeği söylemek gerekirse, şu anda çok fazla ekstra sermayeye sahip olmayı seviyorum."

Bütçe açığı: “Bir gün sorun olacak”

“Bütçe açığı ve ulusal borç konusunda da alarma geçilmeli. Her ikisi de önümüzdeki 10 yıl ve sonrasında daha da kötüleşecek. Bu yolculuğun bir yerinde, 6 ay mı, 6 yıl mı yoksa 16 yıl mı olduğunu bilmiyorum, bu bir sorun olacak.

Ulusal borç: “Hükümetin odaklanmasını umuyorum”

“Bir kriz yaklaştı ve kontrolsüz bütçe açığı harcamaları patlayabilir. Her ülke borç alabilir ve bir miktar büyüme sağlayabilir, ancak bu her zaman iyi bir büyümeye yol açmayabilir. Amerika'nın mali açık sorunlarımıza biraz daha fazla odaklanmamız gerektiğinin farkında olması gerektiğini düşünüyorum ve bu dünya için önemli. Açık, ‘neden yüksek enflasyona sahip olduğumuzun’ bir nedeni ve ABD hükümetinin açığı azaltmaya gerçekten odaklanmasını umuyorum. Bir noktada sorun yaratacak, neden bekleyesiniz ki? Bu sorun piyasadan kaynaklanacak ve o zaman onunla uğraşmak zorunda kalacaksınız ve muhtemelen başlangıçta onunla uğraştığınızdan çok daha rahatsız edici bir şekilde."