Açığa satış nedir, açığa satış yasağı ne anlama geliyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ suçlamalarıyla başlatılan operasyonlar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte Borsa İstanbul’da dalgalanma yaşandı.

Salı günü 10.802’den kapanan endeks, çarşamba gününü yüzde 8,79 kayıpla 9.853,01 puanda tamamladı.

20 Mart perşembe günü sınırlı düşüş görülen BIST 100 Endeksi, 9 binin altına sarktığı cuma günü ise yüzde 7,81 düşüşle haftayı 9.044,64 puanda tamamladı.

Ekonomi yönetimi piyasalardaki dalgalanmayı önlemek için kritik adımlar atarken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bir ay açığa satış yasağı getirdi.

SPK’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* 24.03.2025 tarihinden 25.04.2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

SPK’nın kararı sonrası vatandaşlar “Açığa satış yasağı nedir” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki açığa satış ne demek?

Yatırımcıların sahip olmadığı bir hisseyi aracı kurumdan ödünç alıp belirli bir vadede yerine koymak şartı ile satma işlemine verilen isim.

Açığa satışın temel amacı fiyat düşüşünden de kâr etmek.

Yatırımcı, fiyatların düşeceğini tahmin ettiğinde açığa satış yaparak, yüksek fiyattan satış yapıp düşük fiyattan alım yapmayı hedefler.

Açığa satış işlemi piyasada dalgalanmayı ve spekülatif hareketleri tetikleyebileceği için düzenleyici kurumlar zaman zaman yasaklanabiliyor.

SPK’nin açığa satış yasağı getirmesinde amaç ise piyasadaki düşüş baskısını hafifletmek ve yatırımcıların dalgalı piyasada zarar görmesini engellemek.