Açık Bankacılık sistemi kullanıma açıldı

Altı banka GEÇİT üzerin­den hesap hizmeti sağla­yıcıları olarak hizmet ver­meye başladı.

TCMB'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, liralaşma stra­tejisinin dijital ekonomi yol ha­ritasının önemli bir bileşeni olan ödemeler alanı Açık Bankacılık hizmetlerinin kullanıma açıldığı bildirildi.

Bankalar, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliş­tirilen ve taraflara standart Açık Bankacılık işlemleri sunulmasını sağlayan ‘Açık Bankacılık Geçidi’ (GEÇİT) altyapısı üzerinden hiz­met vermeye başlandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12 Kasım 2019'da güncellenen “6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıy­met Mutabakat Sistemleri, Öde­me Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun”un 12'nci maddesinin birinci fıkrası­na ödeme emri başlatma hizmeti (f bendi) ve ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hiz­meti (g bendi) eklenerek söz konu­su hizmet türleri kanun kapsamın­da ödeme hizmeti olarak tanım­lanmıştır. Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri (ÖHVPS) ola­rak adlandırılan bu iki hizmet ile ödemeler alanındaki açık bankacı­lık servisleri tanımlanmıştır."

Tüm hesaplar tek bir noktada

Açıklamada, “Finansal hizmet kullanıcılarının birbirinden farklı ödeme hizmeti sağlayıcıları nez­dindeki hesaplarını tek bir eri­şim noktasından yönetebileceği ve ödeme emirlerini verebileceği güvenli, verimli, etkin, düşük ma­liyetli ve yenilikçi iş modellerinin oluşmasına fırsat tanıyan ‘‘GEÇİT’ altyapısı tesis edilmiştir. BKM ta­rafından tamamen kurum içi beşe­ri ve teknik kaynaklar ile geliştiri­lip sunulan GEÇİT, ortak ÖHVPS altyapısı olarak konumlandırıl­mıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bugün itibarıyla, testlerini ve teknik sertifikasyonlarını başa­rıyla tamamlamış olan altı banka GEÇİT üzerinden hesap hizmeti sağlayıcıları olarak hizmet verme­ye başladı.

Açıklamada şunlar kaydedil­di: "Ödeme Hizmetleri Alanın­daki Veri Paylaşım Servislerinin, 7/24/365 anlık para transferine olanak sağlayan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, ödemeler alanında ülkemizin ulu­sal karekod standardı olan TR Ka­rekod, IBAN numaraları yanında; telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi ile kolay ve hız­lı bir şekilde FAST ödemesi yapıla­bilmesine olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemi ve orta ve uzun dönem amacı liranın en pratik, en pragmatik, en ucuz ve en kapsayı­cı ödeme aracı olmasını sağlamak ve sürdürmek olan TCMB’nin 15 Eylül 2021'de ilan ettiği Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu ile birlikte dijitalleşme hedeflerimiz doğrultusunda ülke ekonomimize çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir."