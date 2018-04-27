Açlık sınırı 1.680; yoksulluk sınırı 5.473 TL

27 Nisan 2018

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), çalışanların geçim şartlarını 31 yıldan bu yana her ay düzenli olarak yaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması ile ortaya koyuyor.

TÜRK-İŞ'in Nisan ayı araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.680,33 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5.4473,38 TL oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 2.073,51 TL olarak hesaplandı. Mutfak enflasyonunda artış aylık yüzde 1,06, 12 aylık artış ise yüzde 10,69 olarak açıklandı.