Açlık ve yoksulluk rakamları açıklandı

09 Ekim 2017

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre eylül ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 717 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 847 TL olarak tespit edildi.

Yapılan araştırmaya göre eylül ayında ağustos ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,49'luk bir artış yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise eylül ayında ağustos ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi.

Giyim ve ulaşım madde fiyatları arttı

Eylül ayında ağustos ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 1,16'lık bir artış gözlendi.

Aynı dönemde ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,23'lük bir artış gözlenirken barınma madde fiyatlarında da ortalama yüzde 0,94'lük bir artış oldu.

Sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,65'lik bir artış yaşandı. En göze çarpan değişim yüzde 3,04 artışla derece madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte sağlık madde fiyatlarında ağustos ayına göre herhangi bir düşüş gözlemlenmedi.

Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,90'lık bir artış yaşanırken, en göze çarpan değişim yüzde 9,6 artışla servis ücreti fiyatlarında oldu. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında yüzde 2,41 azalışla araba kiralama ücreti madde fiyatlarında düşüş kaydedildi.

Haberleşme ve eğitim fiyatları da yükseldi

Haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,56'lık bir artış olarak yansıdı. Bu alanda en göze çarpan değişim yüzde 3,59 artışla cep telefonu görüşme ücreti madde fiyatında olurken, telefon ekipmanları madde fiyatı yüzde 0,48 azaldı.

Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,41'lik bir artış oldu. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında da yüzde 1,20'lik bir artış gözlendi.

Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 0,55'lik bir artış yaşandı.