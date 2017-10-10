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Adana Havalimanı 4,2 milyon yolcu ağırladı

Adana Havalimanından bu yılın 9 ayında 4 milyon 173 bin 531 yolcu hizmet aldı.

Adana Havalimanı 4,2 milyon yolcu ağırladı
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Adana Havalimanına ilişkin yolcu sayısı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylül ayında Adana Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 434 bin 706, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 1 artışla 498 bin 4 oldu.

Adana Havalimanında eylül ayında iç hatlarda 3 bin 330, dış hatlarda 616 olmak üzere toplam uçak trafiği 3 bin 946 olarak gerçekleşti. Bu dönemde taşınan, kargo, posta ve bagajdan oluşan yük miktarı ise 4 bin 813 ton olarak kayıtlara geçti.

Adana Havalimanından ocak-eylül döneminde 4 milyon 173 bin 531 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 34 bin 760'a, yük trafiği ise 36 bin 473 tona ulaştı.

Kaynak: AA

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