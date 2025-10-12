Adana'da vergi listesinde sürpriz isim! Zirveye Vincenzo Montella yerleşti

Adana Defterdarlığı, 2024 vergilendirme döneminde kent genelinde en yüksek vergi beyan eden mükellefleri kamuoyuna duyurdu. Açıklanan listede zirvede yer alan isim sürpriz bir şekilde futbol dünyasından geldi.

Açıklanan Gelir Vergisi Adana Geneli İlk 100 Sıralaması'nda birinci sırada, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella yer aldı.

Adana Defterdarlığı tarafından paylaşılan verilere göre, teknik direktör Montella'nın tahakkuk eden vergi tutarı 60 milyon 814 bin 988 TL 12 kuruş olarak açıklandı.

Listenin ikinci ve üçüncüsü paylaşılmadı

Listenin ikinci ve üçüncü sırada bulunan mükelleflerin isimleri ile tahakkuk eden vergi tutarları ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

Öte yandan, listenin dördüncü sırasında yer alan isim ve vergi tutarı da belli oldu. Dördüncülüğü, turunçgil yetiştiricisi Bülent Özler, 19 milyon 705 bin 736 TL 41 kuruş tahakkuk eden vergi ile elde etti.

A Milli Takım tarihine geçti

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 mağlup etmesinin ardından Vincenzo Montella da kırdığı rekorla adını Türk futbol tarihine yazdırdı.

İtalyan teknik adam, A Milli Takım tarihinde toplamda ve deplasmanda en fazla galibiyet alan yabancı teknik direktör unvanını elde etti.

51 yaşındaki Montella, milli takımın başında çıktığı maçlarda toplam 14 galibiyet alırken, bunların 7’sini deplasmanlarda kazandı.