Afganistan-Özbekistan ticaretinde yeni dönem! 5 anlaşma imzalandı

İki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek üzere atılan imzaları kutlamak için yapılan törende, Afganistan ve Özbekistan'ın 'maden ve petrol', 'tarım, sulama ve hayvancılık' ile 'maliye' bakanlıkları arasında, ilişkilerin ve ekonomik hacmin güçlendirilmesini amaçlayan 5 anlaşma ile çeşitli ek anlaşmalar imzalandı.

Özbekistan Başbakanı Aripov, Kabil'de

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve beraberindeki üst düzey heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Afganistan'ın başkenti Kabil'e gelmişti.

Afganistan geçici hükümeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özbek heyetinin ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik görüşmeler yapmak ve Özbek ürünlerinin sergileneceği bir fuarın açılışına katılmak için başkenti ziyaret ettiği belirtilmişti.