Ağalık bedeli geçen yıl yüzde 55,4 bu yıl yüzde 17,6 arttı
Enflasyonist beklentiler Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ağalık bedeline de yansıdı. 2024’te bir önceki yıla göre TL bazında yüzde 55,4 fazla olan Kırkpınar Ağalığı bedelindeki artış, bu yıl yüzde 17,6’da kaldı. Bu yılın Kırkpınar Ağası ise Özünlü Damper’in CEO’su Ufuk Özünlü oldu.
Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri bu yıl 664’üncü kez yapıldı. Güreş müsabakalarının bu yılki Kırkpınar Ağası Özünlü Damper’in CEO’su Ufuk Özünlü oldu. Özünlü, gecen yıl yapılan “ağalık” ihalesini 34,5 milyon TL ile kazanmıştı. Bu yılki ihalede bedeli 40 milyon 664 bin 665 TL olarak gerçekleşti ve ihaleyi yine Özünlü kazandı. Böylece 665’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü oldu. İhaledeki artış tutarı yüzde 17,68 ile son bir yıllık enflasyonun oldukça gerisinde kaldı. Haziran ayı enflasyonu yüzde 35,05 olarak açıklanmıştı. Ağalık beledi enflasyon kadar artsa idi yaklaşık 46,6 milyon TL olacaktı. 2023’te yapılan 663’üncü ağalık ihalesinin bedeli 22,2 milyon TL idi. Buna göre geçen yıl yapılan ihale bedeli bir önceki yıla kıyasla yüzde 55,4 fazla olmuştu. Dolar bazında bakarsak 2023’teki ihale 850 bin dolar, 2024’te 1 milyon 50 bin dolar, bu yıl da 1 milyon 15 bin dolar olarak hesaplandı.
Güreş müsabakaları 3-6 Temmuz tarihlerinde Edirne’de gerçekleştirildi. UNESCO’nun “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi’nde yer alan güreşlerde bu sene 762 sporcu yarıştı. Başarılı olan sporculara kategorilerine göre ödüller takdim edildi. Başpehlivanlık müsabakasını ise Orhan Okullu kazandı. Güreş müsabakaları devam ederken sohbet etme fırsatı bulduğumuz Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, “Bir kulüp başkanı neyse ağalık da öyle. Federasyon ile güzel bir uyum var. Bu kurumların, bu makamların ayakta kalması lazım. Geleneklerimizi sürdürmemiz lazım” ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz’ın da yer aldığı sohbet toplantısında sorularımızı yanıtlayan Özünlü, ‘ağalık’ bedelinin dışında güreşlerin yapıldığı stadyuma da yatırım yaptıklarını, tribünlerden tuvaletlere kadar yenilemeye gittiklerini anlattı.
“Ağa kıyafeti giymemek daha çok ilgi çekti”
“Ağalığı almamı babam istedi. Stada çok yatırım yaptık. Onun karşılığında baş pehlivanların giriş kapısına babamızın adını yazdırdık” diyen Özünlü, “Ülkemizde yozlaşmanın nedeni gelenekselle modernizm arasındaki kopuş. Ağa geleneksel kıyafet giyiyor, giymiyor tartışması çıktı. Gençlerin ilgisini çekiyor. En önemli mesele kitle genişletme. Çok önemli insanları ağırlıyoruz. Hiç yağlı güreş izlememiş insanları getirdik. Özel çocuklarımız, engelli kardeşlerimiz ve kadınlar öncelikli. Stada ekranlar taktık, ikramda bulunduk, herkes protokol sloganı ile yola çıktık. Ağa kıyafeti giymemek, giymekten daha çok dikkat çekti” diye konuştu.
2 tona yakın zeytinyağı kullanılıyor
664 yıllık Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugüne kadar 50 ağa görmüş. Güreşlerde 2 tona yakın zeytinyağı kullanılıyor. Festivale dönüşen güreş müsabakaları sayesinde şehir ekonomisi de canlanıyor. Yıllar içinde yapılan düzenlemeler ve yatırımlar sayesinde güreşlere katılımlar daha profesyonel hale gelmiş. Ufuk Özünlü, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni bir olimpiyat gibi görmek gerektiğini söyledi. Özünlü ayrıca, “Kırkpınar’ın uluslararası alanda daha çok tanıtılması gerekiyor” dedi.
Minecraft evreninde yağlı güreş
Kırkpınar bu yıl genç oyun geliştiricilerini de ağırladı. Startgate bünyesinde yer alan genç yazılımcılar üç farklı yağlı güreş oyunu geliştirdi. Oyunlardan biri Minecraft sanal evrenine eklendi.