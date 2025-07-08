Ağalık bedeli geçen yıl yüzde 55,4 bu yıl yüzde 17,6 arttı

Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri bu yıl 664’ün­cü kez yapıldı. Gü­reş müsabakalarının bu yılki Kırkpınar Ağası Özünlü Dam­per’in CEO’su Ufuk Özünlü oldu. Özünlü, gecen yıl yapı­lan “ağalık” ihalesini 34,5 mil­yon TL ile kazanmıştı. Bu yılki ihalede bedeli 40 milyon 664 bin 665 TL olarak gerçekleş­ti ve ihaleyi yine Özünlü ka­zandı. Böylece 665’inci Kırk­pınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü oldu. İhaledeki artış tutarı yüzde 17,68 ile son bir yıllık enflasyonun olduk­ça gerisinde kaldı. Haziran ayı enflasyonu yüzde 35,05 ola­rak açıklanmıştı. Ağalık beledi enflasyon kadar artsa idi yak­laşık 46,6 milyon TL olacaktı. 2023’te yapılan 663’üncü ağa­lık ihalesinin bedeli 22,2 mil­yon TL idi. Buna göre geçen yıl yapılan ihale bedeli bir önce­ki yıla kıyasla yüzde 55,4 faz­la olmuştu. Dolar bazında ba­karsak 2023’teki ihale 850 bin dolar, 2024’te 1 milyon 50 bin dolar, bu yıl da 1 milyon 15 bin dolar olarak hesaplandı.

Güreş müsabakaları 3-6 Temmuz tarihlerinde Edir­ne’de gerçekleştirildi. UNES­CO’nun “İnsanlığın Somut Ol­mayan Kültürel Miras Temsili Listesi’nde yer alan güreşler­de bu sene 762 sporcu yarıştı. Başarılı olan sporculara kate­gorilerine göre ödüller takdim edildi. Başpehlivanlık müsaba­kasını ise Orhan Okullu kazan­dı. Güreş müsabakaları devam ederken sohbet etme fırsatı bulduğumuz Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, “Bir kulüp baş­kanı neyse ağalık da öyle. Fede­rasyon ile güzel bir uyum var. Bu kurumların, bu makamla­rın ayakta kalması lazım. Ge­leneklerimizi sürdürmemiz lazım” ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekilleri Mec­nun Otyakmaz’ın da yer aldığı sohbet toplantısında soruları­mızı yanıtlayan Özünlü, ‘ağa­lık’ bedelinin dışında güreşle­rin yapıldığı stadyuma da yatı­rım yaptıklarını, tribünlerden tuvaletlere kadar yenilemeye gittiklerini anlattı.

“Ağa kıyafeti giymemek daha çok ilgi çekti”

“Ağalığı almamı babam is­tedi. Stada çok yatırım yap­tık. Onun karşılığında baş pehlivanların giriş kapısına babamızın adını yazdırdık” diyen Özünlü, “Ülkemizde yozlaşmanın nedeni gelenek­selle modernizm arasındaki kopuş. Ağa geleneksel kıyafet giyiyor, giymiyor tartışma­sı çıktı. Gençlerin ilgisini çe­kiyor. En önemli mesele kit­le genişletme. Çok önemli in­sanları ağırlıyoruz. Hiç yağlı güreş izlememiş insanları ge­tirdik. Özel çocuklarımız, en­gelli kardeşlerimiz ve kadın­lar öncelikli. Stada ekranlar taktık, ikramda bulunduk, herkes protokol sloganı ile yo­la çıktık. Ağa kıyafeti giyme­mek, giymekten daha çok dik­kat çekti” diye konuştu.

2 tona yakın zeytinyağı kullanılıyor

664 yıllık Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugüne kadar 50 ağa görmüş. Güreşlerde 2 tona yakın zeytinyağı kullanılıyor. Festivale dönüşen güreş müsabakaları sayesinde şehir ekonomisi de canlanıyor. Yıllar içinde yapılan düzenlemeler ve yatırımlar sayesinde güreşlere katılımlar daha profesyonel hale gelmiş. Ufuk Özünlü, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni bir olimpiyat gibi görmek gerektiğini söyledi. Özünlü ayrıca, “Kırkpınar’ın uluslararası alanda daha çok tanıtılması gerekiyor” dedi.

Minecraft evreninde yağlı güreş

Kırkpınar bu yıl genç oyun geliştiricilerini de ağırladı. Startgate bünyesinde yer alan genç yazılımcılar üç farklı yağlı güreş oyunu geliştirdi. Oyunlardan biri Minecraft sanal evrenine eklendi.