Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

06 Şubat 2018

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomi alanında yapılan reformların sürdürüleceğini bildirdi.

Ekonomi alanına anında müdahale ederek çözüm geliştirdiklerini, kamuoyu oluşturduklarını ve piyasanın önünü açtıklarını ifade eden Ağbal, "Bugün yerli otomotiv sektörü, rekabet bakımından eğer aracın bünyesine giren bir takım cihazların üzerindeki ÖTV yükünün kaldırılmasını bizden talep etmişse biz de onu yapmak durumundayız. Bu, piyasaya ciddi anlamda bir katkıdır veya trafikte seyreden araçlardan 16 yaş üzerini bir noktada tasfiye etme konusu gündeme gelmişse bizim o düzenlemeyi yapmamız kadar doğal bir durum yok." diye konuştu.

KDV reformunun başlı başına bir reform olduğunu ve bunu getireceklerini belirten Ağbal, torba tasarıya ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Ama bu 90 maddelik paketin içerisinde olan birçok konu, gerek genel ekonomi gerek sektörel düzeyde ekonomiye nefes aldıran, önünü açan, piyasalara da rahatlık getiren düzenlemeler. 2017 yılının başında da aynı türden düzenlemeleri yaptık ve onun ekonomi üzerinde nasıl bir dalga etkisi meydana getirdiğini de gördük. O açıdan yapılanları beğenmeyenler hiçbir zaman için iş yapmayanlardır. Çok üzülüyorum. Ülke ekonomisi ve bütçesiyle ilgili 2017 yılının başında, ortasında, sonunda ahkam kesenlerin hepsi şu anda suskun. Yani 'Bu bütçeyi tutturamayacaklar, yüzde 2'yi geçecek' diyen içerideki bir takım köşe yazarları var. Niye şimdi bütçeyle ilgili bir yorum yapmıyorlar? 'Ekonomi kasım, aralık geldiğinde nefesi kesilecek' diyenler niye yorum yapmıyor?

Bizim özelliğimiz şu; sürekli ekonomi canlı, dinamik. Ortaya çıkan ihtiyaçlar karşısında güçlü bir iktidarız, meseleleri doğru bir şekilde teşhis edip çözümler getirebiliyoruz. O açıdan torba yasalar aslında canlı ve dinamik olan ekonominin ihtiyaçlarını anında karşılayan düzenlemeler. Yani orada mesela kreş desteği getiriyoruz. Çalışan kadınlara, çocuklarını kreşe göndermeleri halinde ücretleri üzerinden gelir vergisi istisnası getiriyoruz. Şimdi bu reform değil mi? Çalışma hayatına ilişkin istihdamı, genç istihdamı destekleyecek düzenlemeler getiriyoruz. Bunlar reform değil mi? Burada beklenen, ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemelerin süratle hayata geçirilmesi, sorunların doğru teşhis edilip çözümlerin de doğru bir şekilde yapılması."

"KDV Reform Paketi'ni gönderiyoruz"

Meclis'te yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla iki paketin bulunduğunu belirten Ağbal, "KDV Reform Paketi'ni gönderiyoruz. Ardından Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı gelecek. Yani Hükümet çalışıyor, ekonominin ihtiyaçlarına çözüm geliştiriyor ve parlamento, bu içeride ve dışarıdaki diğer konjonktür bir tarafa çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, ülke güvenliği açısından çok önemli inisiyatifler aldığını ve TSK'nin, şu anda Suriye'de kahramanca bir operasyon yürüttüğünü vurgulayan Ağbal, diğer taraftan da parlamentonun, ekonominin ihtiyaçları olan yasal düzenlemeleri yaptığını kaydetti.

"Şimdi mikro sektörel reform dönemi"

Ağbal, "Yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili düzenlemeler, gerek konkordato düzenlemesi gerek şirket kuruluşlarındaki süreçlerin azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, Dünya Bankasınca Türkiye'yle ilgili eksiklik görülen birçok konuyu bu düzenlemeyle gideriyoruz." dedi.

Türkiye'nin makro düzeydeki reformlarını tamamladığını hatırlatan Ağbal, şöyle devam etti:

"2003-2007 aralığında Türkiye birçok alanda makro reformları yaptı. Şimdi mikro sektörel reformları yapma dönemi ve 2011 yılından bu yana mikro sektörel düzeyde ihtiyaç olan konularla ilgili teker teker bu düzenlemeleri yapıyoruz. Belki kendi başına sektörel bir mesele gibi gözüküyor ama o sektörde müthiş bir dalga etkisi meydana getiriyor. Bunu öyle görmek lazım. Çok güzel düzenlemeler gelecek. Durmak yok, Maliye'nin torbaları devam edecek. Ekonomide işler iyi gidiyor. Bize düşen görev ekonominin taleplerini karşılamak. Piyasa ne diyorsa, ekonominin neye ihtiyacı olursa biz onu yapacağız."

Kaynak: AA