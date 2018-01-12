ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

Ağbal: Yeni destekler yolda

Maliye Bakanı Ağbal, Başbakan Yıldırım'ın yatırım harcaması artışı için verilecek yeni destekleri yakında açıklayacağını söyledi.

Ağbal: Yeni destekler yolda
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yatırım harcaması artışı için ilave destekler verileceğini söyledi.

Ağbal, "Yatırım harcamalarının daha da artması için ilave desteklerimiz olacak, bunları Sayın Başbakanımız önümüzdeki günlerde açıklayacak" dedi.

Bu yıldan umutlu olduklarını ifade eden Ağbal,  "Ekonomi 2018 yılında da büyüme trendini devam ettirecek" diye konuştu.

Maliye Bakanı, esnafın hiçbir işlem için vergi dairesine gitmesine gerek kalmayacağını, bundan sonra vergi dairesindeki tüm işlemlerin internet ortamından yapılabileceğini de ifade etti.

Kaynak: AA

destek Binali Yıldırım Naci Ağbal Maliye Bakanlığı yatırım teşvik

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.