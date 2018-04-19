Ağır ticaride 'çekici' satış

19 Nisan 2018

AYSEL YÜCEL

Lojistikte filo yatırımları hızlandı, ağır ticari araç satışları patladı. Kan kaybı yaşayan ağır ticari araç pazarında satışlar son iki yılda yüzde 44 gerilemişti.Bölgede yaşanan siyasi gerilimler nedeniyle Irak ve Suriye taşımalarındaki hızlı düşüş, lojistikçilerin filo yatırımının durma noktasına gelmesindeki en büyük etken olmuştu. Ancak bu yıl yatırımlar yeniden artışa geçti. Yılın ilk çeyreğinde ağır ticari araç üretimi yüzde 67 artış gösterirken, iç pazar satışları ise aynı dönemde yüzde 40 arttı.

Sadece çekici tarafında iç pazardaki artış yüzde 150’ye ulaştı. Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) verilerine göre , ağır ticari araç pazarında 2018 yılının ilk çeyreğinde toplam 3 bin 820 ağır ticari araç satıldı. 2017 yılının aynı döneminde pazar 2 bin 727 adet olarak gerçekleşmişti. Treyler satışları da yılın ilk çeyreğinde artış gösterdi. Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) verilerine göre ilk üç ayda toplam 3 bin 766 treyler satışı gerçekleşti. Satışlardaki artışta iki önemli etken rol oynadı: Beklemeye alınan yatırımların devreye girmesi ve artan yakıt maliyetleri nedeniyle lojistik firmalarının daha tasarrufl u araçları tercih etmesi.

Bu dönemde tek seferde en büyük filo yatırımını 500 adetlik Mercedes marka çekici yatırımı ile Barsan lojistik yapmıştı. Arkas da yılın il çeyreğinde önemli yatırma imza atan şirketlerden biri oldu. Şirket filosuna 60 adet Renault Trucks çekici eklemişti. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı Diane Arcas, üst üste gelen yakıt zamları nedeniyle maliyetlerin arttığına dikkat çekerek,“Biz de Arkas Lojistik olarak araçları yenileyerek maliyetleri kontrol etmeye yöneliyoruz” açıklamasını yapmıştı.

İthal pazarın lideri Scania

Çekicinin lider markalarından Scania’da da yatırımlar hızlandı. Scania aynı dönemde 456 adetlik satışla, pazar payını yüzde 11.9’a çıkarttı. Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, “Scania, 413 adet çekici satışı ile ithal pazarda liderliğini sürdürürken, toplam pazarda en çok tercih edilen ikinci çekici markası oldu" dedi.

2018’de pazar hakkında iyimser bir beklenti içinde olduklarını belirten İlhami Eksin, "Türkiye ağır ticari araç pazarının son 10 yılına bakıldığında ortalama 25-30 bin araç satıldığı görülüyor. Bu da çok daha fazla potansiyele sahip olduğumuzun göstergesi. 2018 yılında gerek yurtiçi taşımacılıkta, gerekse de uluslararası taşımacılıkta 208'de daha hareketli bir yıl olacağını düşünüyoruz. Bu hareket ağır ticari araç pazarına olumlu yansıyacak” diye konuştu.

Nakliyeciler bekleyen yatırımları devreye aldı

Ağır ticari pazarındaki büyümenin daha çok çekici tarafında gerçekleştiğini ifade eden Scania Satış Müdürü Gökhan Altun, “İnşaat tarafı geçen yıl ile aynı seviyelerde. Ancak çekici tarafında yüzde 150 gibi bir büyüme var. Buradaki artıştaki en önemli etkenlerden biri gecilkmiş talepler. Önceki yıllarda özellikle nakliye sektörü ihtiyaçlarını hep öteledi. Bunların bir kısmı satın alamaya geçti bunların etkisi var. Bu artışı iyi bir sinyal olarak görnek istiyoruz. Sonuçta çekici bir anlamda ticareti de temsil ediyor. Özellikle ticarette ihracatta olumlu bir beklenti olduğunun sinyali olarak da biz pozitif bir bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Yıl sonuna kadar sürerse bizim için çok önemli bir gelişme” dedi.

Hüner ve HNR, araç filolarını Scania ile güçlendirdi

Scania, 2018 yılında filo teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen lojistik firmaları arasında yer alan ve aynı grup içerisinde faaliyetlerini sürdüren Hüner Uluslararası Taşımacılık ve HNR Lojistik, 145 adetlik R 450 LA 4x2 MEB çekici alımı kararını Scania’dan yana kullandı. Bu alımla birlikte grubun tüm araç filosunda sadece Scania araçlar bulunuyor.

Teslimat töreninde konuşma yapan Hüner Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hüner, “İlk Scania filomuzu 2015 yılında 120 adetle bünyemize kattık. Yüksek performans ve hizmet standartları, Scania markasına olan sadakatimizin artmasına sebep oldu. Etkin filo yönetimine çok önem veriyoruz. Bu bağlamda, Scania Filo Yönetimi Sistemi (SESS- Scania Entegre Sürüş Sistemleri) ve uzaktan erişimli Takograf Sistemi bizim beklentilerimizle tam olarak örtüştü. Bugün teslim aldığımız 145 adet araçla filomuzda toplam 325 adet Scania bulunuyo” dedi.

HNR Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Arda Hüner ise Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye ekspres servis hizmeti başlattıklarını belirterek, “Avrupa’dan Türkiye’ye 36 saatte teslimat gerçekleştireceğimiz ekspres servis başlattık. Bu operasyonda hız, güvenlik ve yakıt maliyeti önem kazanıyor. Scania, tüm bu ihtiyaçlarımızı fazlasıyla karşılıyor” diye konuştu.

HNR Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melisa Hüner ise Avrupa ülkeleri ve Türkiye arasında parsiyel ve komple araç taşımacılığı hizmeti verdiklerini belirterek, “Bünyemizde bulunan Avrupa’nın en güçlü acenteleri ile ithalat ve ihracat yüklemelerinde hızlı ve güvenli karayolu taşımacılığı gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz uluslararası operasyonlarda lider marka olmak. Halen Hollanda, Almanya, İtalya, Belçika gibi Orta Avrupa ülkelerine karayolu nakliyesi gerçekleştiriyoruz. Bugün teslim aldığımız yeni araçlarımızı ekspres servis hizmetlerimizde ve operasyon ağımızı genişletmek amacıyla kullanacağız” dedi.



