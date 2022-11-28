Agra Fintech, dijitalleşme tecrübelerini paylaştı

Azerbaycan Bankalar Birliği (ABA), Azerbaycan Banka Eğitim Merkezi (ABTC) ve Azerbaycan bankalarının kredi yöneticileri, 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında sektördeki yeni gelişmeleri değerlendirmek amacıyla İstanbul’da temaslarda bulundu.

Beş gün süren bu temaslar süresince 44 kişilik heyet Türkiye’nin önde gelen bankaları ve bankacılık sektörünün dijitalleşmesi odağındaki başarılı çalışmalarıyla sektörde söz sahibi olan Agra Fintech ile Raffles İstanbul’da bir araya geldi. Türkiye bankacılık sektöründe kurumsal ve ticari bankacılık alanındaki yenilikleri, dijital kredilendirme ve satıştaki yeni trendleri, kredi belgelendirme süreci ve verimliliği artırmanın yolları, dijitalleşmenin etkileri, banka kredi portföy kontrolü ve kredi analizi gibi konularda eğitim ve toplantılar yapıldı.

İlk yurt dışı açılımı Azerbaycan

Agra Fintech Kurucu Ortağı Taner Toraman konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2023’ü Agra Fintech için yurtdışına açılma ve KOBİ’lerin finansal sorunlarına çözüm bulacak ürünleri sunma yılı olarak belirledik. Biz ilk kurulduğumuz günden beri global vizyonu olan bir ekibiz ve ortaya koyduğumuz değeri global pazarlara da taşımak hedefindeyiz. Çalışmalarımızı Azerbaycan bankacılık sektörüne sunma şansı elde ettiğimiz için çok mutluyuz ve aldığımız geri dönüşler de bizi oldukça heyecanlandırıyor. 2023 başında ilk yurtdışı ofisimizi Azerbaycan’da açmış olacağız” dedi.

CreditBarometer ve FinBindHUB çözümleri ile güzel bir vizyon ortaya koyduklarını ve bu sayede kısa sürede Türkiye’nin önde gelen bankaları ile çalışma fırsatını elde ettiklerine dikkat çeken Agra Fintech Kurucu Ortağı Muharrem Uğurelli ise, “Azerbaycanlı yetkililerle gerçekleştirdiğimiz toplantı çok verimli geçti. 2023 yılında Türkiye’deki tecrübemizi ve geliştirdiğimiz teknolojileri Azerbaycan pazarına taşıyacağız” dedi.

Agra Fintech ürünleri Türkiye’nin önde gelen bankalarında kullanılıyor ve şirketin geliştirdiği tüm ürünler alanında ilk olma özelliğini taşıyor. Yenilikçi şirket, 2023 yılında bankacılık sektörüne sunduğu ürünleri reel sektöre ve yurtdışına taşıyarak sektörüne liderlik etmeyi hedefliyor.