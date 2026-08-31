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Ağustos ayı enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş. Enflasyona göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hamle yapacak. Vatandaşlar TÜİK'in kamuoyu ile paylaşacağı oranları beklerken sıklaşan soru "Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" oluyor.

Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını 3 Eylül Perşembe saat 10.00'da açıklayacak.

Temmuz ayı enflasyon rakamları nasıl gelmişti?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 1,78, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,75, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,83 olarak kayıtlara geçti.