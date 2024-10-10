Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı: Yüzde 8,5 seviyesine geriledi

İşsizlik oranı üst üste ikinci ayda da düşerek ağustos ayında yüzde 8,5 seviyesine indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,7 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,1 iken kadınlarda yüzde 32,6 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 10 bin kişi azalarak 35 milyon 831 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 54,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 36,8 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 16,5 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,8, kadınlarda ise %21,4 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,7 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 27,2 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak %27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %18,7 olarak tahmin edildi.