Ağustos'ta inşaat sektörü öne çıktı: Ücretli çalışan sayısı yüzde 6,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayına yönelik Ücretli Çalışan İstatistikleri verilerini açıkladı. 2024 yılı Ağustos ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artışla 15 milyon 883 bin 831 kişiye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde ise bu sayı 15 milyon 484 bin 782 olarak kaydedilmişti.

Sektörler bazında incelendiğinde, sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısında yüzde 0,8'lik bir azalma gözlenirken, inşaat sektöründe yüzde 6,9, ticaret ve hizmet sektörlerinde ise yüzde 3,7 oranında artış yaşandı. İnşaat sektöründeki bu önemli büyüme, sektöre olan talebin ve yatırımların artışıyla ilişkilendiriliyor.