AHBİB Başkanı Veysel Memiş: İhracatçı maliyet baskısına rağmen pazarda kalıyor

Törenin açılış ko­nuşmasını yapan AHBİB Başkanı Veysel Memiş, ihracatçıların de­ğişen pazar koşulları, artan mali­yetler ve küresel belirsizliklere rağmen üretim ve dış ticaretten vazgeçmediğini söyledi. Elde edi­len başarının üreticiden sanayici­ye, çalışanlardan girişimcilere ka­dar geniş bir kesimin ortak emeği­ne dayandığını vurgulayan Veysel Memiş, sundukları ödüllerin bu emeğin ve kararlılığın bir simgesi olduğunu ifade etti.

Dünya ticaretinde rekabetin yoğunlaştığına, maliyet baskı­larının arttığına ve tüketici bek­lentilerinin hızla değiştiğine işa­ret eden Veysel Memiş, ihracat­çıların yeni dönemin koşullarına uyum sağlamasının büyük önem taşıdığını belirtti. Veysel Memiş, “Ürünlerimizi daha yüksek kat­ma değerli hale getirmek, mar­kalarımızı güçlendirmek, yeni pazarlarda kalıcı olmak ve Tür­kiye’nin küresel gıda tedarik zin­cirindeki konumunu daha da ile­ri taşımak istiyoruz” diye konuştu. Törende konuşan Mersin Vali­si Atilla Toros Türkiye’nin ge­lişmiş üretim altyapısı, dinamik ekonomisi ve girişimci insan kay­nağıyla büyümesini sürdürdü­ğünü belirterek üretimden vaz­geçmeyen ve yeni pazarlar ara­yan ihracatçıların bu başarıda önemli payı olduğunu vurguladı. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal da konuşmasında Türkiye’nin hu­bubat üretimindeki güçlü konumu­na ve ihracat potansiyeline dikkat çekti. Mersin’in dünya bakliyat ti­careti ve işleme sanayisinin önemli merkezlerinden biri olduğunu be­lirten Güldal, kentin tarımsal ürün­lerin işlenerek katma değerli ürün­lere dönüştürülmesinde stratejik rol üstlendiğini ifade etti. MTSO Başkanı Serdar Yıldızgörer ise üre­timi ihracatla katma değere dönüş­türmenin küresel rekabet koşulla­rında önemli bir başarı olduğunu belirterek, Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gir­mesinde ihracatçı firmaların kritik rol üstlendiğini söyledi.

İhracatın yıldızları ödüllendirildi

Konuşmaların ardından AHBİB’in 2025 yılındaki ihracat performansına en güçlü desteği veren 27 firmanın temsilcilerine ödülleri verildi. 2025 ihracatın yıldızları listesinde şu firmalar yer aldı: Arbel Bakliyat, Aves Enerji Yağ, ADM Besin, Boomex Company, Armada Gıda, Durum Gıda, Başhan Agro Gıda, Pioneer Tohumculuk, Memişoğlu Tarım Ürünleri, Anı Bisküvi, Omnia Nişasta, Tat Nişasta, Aksu Piliç Tarım Sanayi, Bifa Bisküvi, Şimşek Bisküvi, Lark Gıda, Saray Bisküvi, Özalp Un ve Unlu Mamulleri, Çarşıbaşı Süt Mamulleri, Öz-Yıl Un ve Unlu Mamulleri, Bakers Unlu Mamuller, Oylum İç ve Dış Ticaret, Ekrem Agro Dış Ticaret, Atmey Gıda, Progen Tohum, Mirbey Un Gıda ve Bayramoğlu Kardeşler.