Ahmet Dördüncü: 2023 yılında kısa vadeli taktik hamlelerle ilerleyeceğiz

Ahmet Dördüncü, kimya, gayrimenkul, enerji, tekstil ve hizmet sektörlerinde yurt içi ve dışında hizmet veren Akkök Holding'in 2022 faaliyetleri ve 2023 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aksa Akrilik, DowAksa, AkKim Kimya, Akenerji başta olmak üzere birçok şirketi bünyesinde barındıran Akkök Holding'in hedeflerine giden yolda büyümeye odaklandığı bir yılı daha geride bıraktığını belirten Dördüncü, tüm zorluklara ve risklere rağmen 2022'nin beklentilerini karşılayan, tatmin edici bir yıl olduğunu söyledi.

Dördüncü, planlarında zaman zaman değişikliklere gitseler de faaliyette bulundukları şirketlerde sürdürülebilirlik, inovasyon ve üretim teknolojileri çalışmalarına ara vermediklerini, bu anlamda dünyadaki tüm yeni gelişmeleri yakından takip ettiklerini, tüm şirketlerinin Endüstri 4.0 konseptiyle kendi süreçlerini başarıyla yürüttüğünü kaydetti.

Holding olarak iş ortaklarına güven, verimlilik, ölçülebilirlik, dijitalleşme ve ihtiyaca yanıt verme gibi paydalarda yenilikçi çözümler sunduklarını aktaran Dördüncü, şöyle devam etti:

"Üretimden başlayıp satış sonrası hizmetlere dek uzanan zincirin tamamında bu değerleri yansıtmaya çalışıyoruz. AR-GE faaliyetlerimizden aldığımız güçle üretim teknolojilerinin her alanında grup olarak işlerimizi geliştiriyoruz. 2022'de özellikle de beklenmeyen ve öngörülemeyen tüm risklerle karşı karşıya kaldığımız bu post-pandemi döneminde, sürdürülebilirlik konusuna odaklanmanın ne denli isabetli olduğunu da gördük. Akkök Holding olarak, kurulduğumuz günden bu yana benimsediğimiz sürdürülebilirlik yaklaşımı, attığımız her adımda pusulamız oldu ve olmaya da devam ediyor. Özellikle ihtiyacımız olan tüm kaynakların verimli kullanılması ve geleceğe aktarılabilmesi ancak özel bir yaklaşımla mümkün. Geleceği insan odaklı bir sürdürülebilirlik kavramı olmaksızın hayal etmenin imkansız olduğu düşüncesindeyiz."

"Kimya sektöründe agresif bir büyüme hedefliyoruz"

Ahmet Dördüncü, Akkök Holding'in gelecek planlarına değinirken, 2023'te enerji, perakende ve kimyanın öncelikli sektörleri olmaya devam edeceğini bildirdi.

Özellikle lokomotif nitelikteki kimya sektöründe daha agresif bir büyüme hedeflediklerini aktaran Dördüncü, "Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olarak yatırım fırsatları her zaman gündemimizde olacak. Yeni bir yatırım fırsatını incelerken en önemli kriterimiz ise ihracat odağı ve sürdürülebilirliğe sunacağı katkı. Portföyümüze ve hedef pazarlara da bu perspektiften bakacağız. Buradaki en önemli önceliğimiz; mevcut işlerimizle sinerji yaratabilecek yatırım fırsatlarını değerlendirebilmek. Kabiliyetlerimizi geliştirdiğimiz, bildiğimiz işlerde büyüyeceğiz" diye konuştu.

Dördüncü, Akkök Holding'in gelecek yıl rekabet avantajı elde edecek şekilde yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştirmeye odaklanacağını vurguladı.

Oynaklığı yüksek ortamlarda sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin daha çok fark yarattığını gördüklerini belirten Dördüncü, bu konularda odak kaybetmeden çalışmaya devam edeceklerini, konjonktürel ve global gelişmelere bağlı olarak hedeflerini zaman zaman güncelleyebileceklerini söyledi.

Dördüncü, gelecek yıl Rusya-Ukrayna savaşı ve siyasal arenadaki belirsizlikler nedeniyle ekonominin ne yönde ilerleyeceğinin şu anda bilinmediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tüm bu belirsizliklere rağmen 70 yıllık zengin birikimimiz ve tecrübemizle Akkök Holding olarak planlarımızı her zaman uzun vadeli yapıyoruz. Dünyanın enerji ihtiyacı, kaynak ihtiyacı, iklim kaynaklı sorunlar ve öngörülemeyen bölgesel problemler tabii ki zaman zaman planların değişimini zorunlu kılıyor. Ancak bugünün ihtiyaçlarını ve yarının trendlerini doğru okuyabilen şirketleri daha parlak bir gelecek bekliyor. Biz de Akkök Holding olarak tüm iştiraklerimizi kendilerini konjonktürdeki yeniliklere ve değişimlere uyum sağlamaları konusunda yönlendiriyoruz."

"Aksa Akrilik, 2022'de hedeflerine ulaştı"

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Dördüncü, borsada da işlem gören Aksa Akrilik'in, dünyanın en büyük kapasite ve pazar payına sahip akrilik elyaf üreticisi olduğunu bildirdi.

Aksa Akrilik'in, üretim, ihracat ve istihdamıyla Türkiye'nin gücüne güç katan stratejik bir konuma sahip olduğunu belirten Dördüncü, sürdürülebilir büyüme hedefi ile tüm paydaşları için katma değer yaratma hedefindeki Aksa Akrilik'in 2022'de hedeflerine ulaştığını söyledi.

Dördüncü, Holding bünyesindeki şirketler için yeni halka arzlar düşünüp düşünmediklerine ilişkin de, "İş planlarımızı 2023'teki konjonktürel gelişme ve değişimlere bağlı olarak güncelleyecek şekilde yapıyoruz" dedi.

"Yeni ortaklıkla sektör liderleri arasındaki konumumuzu güçlendireceğiz"

Enerji sektörüne yönelik yeni yatırım planlarına da değinen Dördüncü, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır Akenerji ve AKCEZ'de başarılı bir ortaklık ve güç birliği yürütülen CEZ Group, global stratejisinin parçası olarak AKCEZ'deki hisselerinin tamamını satma kararı almıştı. Bu karar sonrası Akkök Holding ile Torunlar Enerji ve Başkent Doğalgaz arasında ortaklık görüşmeleri tamamlanmış olup 12 Aralık 2022'de hissedarlar sözleşmesi imzalandı. Bu ortaklıkla enerji sektöründe daha da güçlenerek sektör liderleri arasındaki konumumuzu güçlendireceğiz. Hizmet standartlarımızı güçlendirerek kesintisiz, güvenli ve yenilikçi hizmet anlayışımızla sürdürmeye devam edeceğiz."

"Haziran ayına kadar enflasyonda düşüş görmeyi umuyoruz"

Ahmet Dördüncü, salgın sonrası dönemle birlikte hızlanan Türkiye ekonomisindeki büyümenin, dünya ekonomisindeki genel tabloya bağlı olarak 2022 sonlarında yerini yavaşlamaya bıraktığını ifade etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 5, 2023'te ise yüzde 3 büyümesinin beklendiğini anımsatan Dördüncü, "Gelecek yıl gerçekleşecek seçimler, ekonomide sürprizler olabileceği sinyallerini veriyor. Haziran ayına kadar enflasyonda düşüş görmeyi umuyoruz. Dünya genelinde enerji fiyatlarındaki sert artışların yerini sınırlı düşüşlere bırakması da bunda etkili olacaktır. Bu genel tablo karşısında, ihtiyatlı bir biçimde iyimser olduğumuzu söyleyebiliriz. Yıl boyunca ülkemiz, bölgemiz ve dünya genelindeki gelişmeleri yakından takip etmeye ve genel stratejimiz paralelinde daha kısa vadeli taktik hamlelerle ilerlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.