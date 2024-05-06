Aile şirketlerinin ‘Kuzey Yıldızı’ nesiller arası geçişi güçlendirecek

Başak Nur GÖKÇAM

Dünyada kayıtlı birçok işletme, aile şirketi olarak varlığını devam ettiriyor. İncelemelere göre dünyadaki işletmelerin yüzde 85’ini aileler yönetirken, bu oran Türkiye’de yüzde 95. Ülkenin kalkınması için ise bu şirketlerin dönüşüm sürecini başarıyla tamamlaması gerekiyor.

Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), 2012 yılında 40 aile tarafından ‘Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik’ mottosuyla kurulan ve yaklaşık 400 aile şirketini temsil eden bir dernek. 1000'e yakın aile üyesini kapsayan ve Family Business Network isimli uluslararası aile işletmeleri ağının Türkiye paydaşı olarak aile şirketlerinin güçlenmesi, uluslararası rekabet gücünün artması ve gelecek nesillere başarıyla devredilmesi için çalışan TAİDER, 4 şehirdeki temsilciliklerle giderek büyümüş ve farklı kurumlarla iş birliği yaparak aile işletmeleri farkındalığını yükseltmek için projeler üretiyor.

TAİDER Sürdürülebilirlik Komitesi Eş Başkanı Gülesin Atalay, “Bu projelerden birisi de Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Programı. Proje adını TAİDER’in paydaşı olduğu FBN Polaris Sürdürülebilirlik Programı’ndan alıyor. Bu sene 7’nci yılındayız. Bu süreçte TAİDER’in vizyonuna ve kuruluş amacına uygun olarak uzman ekibin tasarladığı programda çıkış noktamız amatör ruhla sahadan gelen bilgi ve deneyimle üye ve üye dışı aile şirketlerine değer katmak” dedi.

“Sadece 10 tane B-Corp şirketimiz var”

Proje kapsamında Kurumsal, Çevresel, Sosyal Sürdürülebilirlik konularında, uzman ve yetkin TAİDER üyeler ve değerlendiriciler tarafından iyileştirme ve geliştirmeler yapıldığını belirten Atalay, “Son birkaç yıldır Uluslararası Sertifikasyon Ağı B-Corp, GRI gibi akredite kuruluşların değerlendirmeleriyle kapsam ve içerik genişledi. Faydalı şirketler anlamına gelen B-Corp sertifikalı şirket, sosyal ve çevresel performans için en yüksek standartları gönüllü olarak karşılıyor. Dünyada B-Corp şirketi 6 bin 400 iken Türkiye’de maalesef bu sayı 10’u geçmemektedir. Program, Çalışanlar, Çevre, Toplum, Kurumsal Yönetim, İş Modeli Aile ve Gelecek Nesiller olmak üzere 6 etki alanında başvuran kuruluşları değerlendirir. Yetkin ve deneyimli gönüllü değerlendiricilerimiz, eğitimi tamamlar ve yerinde değerlendirme yaparlar” bilgisini verdi.

“Gönüllü çabalar arttı ama yeterli değil”

Şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki gönüllü çabalarında daha çok büyük ölçekli ve global firmalarda artış gözlemlendiğini belirten Atalay, “Birçok şirket, çevresel ve sosyal etkilerini azaltmaya yönelik stratejiler geliştirip sürdürülebilirlik raporları yayınlıyor ancak bu çabaların yeterli olup olmadığı tartışmalıdır. Bazı şirketler sadece itibarını korumak için sürdürülebilirlikle ilgilenirken, diğerleri gerçekten bu değerlere bağlı kalarak işlerini yönetmektedir” dedi.

Ödül alanların kriterleri neler?

Şu ana kadar 21 firmanın ödül aldığını belirten Gülesin Atalay “Ödül alanlar kendi içlerinde her alanda analitik olarak değerlendiriliyor. Değerlendirme sonuçlarına göre jürimiz tarafından Kuzey Yıldızı Büyük Ödülü alan kuruluş 6 etki alanında en yüksek puanı alan kuruluş oluyor. Aynı zamanda Kurumsal Yönetim, İş Modeli, Çalışanlar, Çevre, Toplum, Aile ve Gelecek Nesiller Kategorisi’nde ödüle hak kazanıyorlar” dedi.

Ödül töreni 8 Mayıs’ta

Dünya’da ilk kez Türkiye’de hazırlanan Kuzey Yıldızı Programı, aile şirketlerininsürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerinedestek olmakve iyi örnekleri paylaşarak buşirketlerin sürdürülebilirlik yolculuklarında gelişimini teşvik etmekamacıyla tasarlanmıştır. TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı’nın yedinci Zirve ve Ödül Töreni, 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü, saat 14:00 ile 18:30 arasında, İstanbul Ataşehir’dekiMEXT Teknoloji Merkezi’ndedüzenlenecek.