Ailelere özel 'finansal danışman' geliyor

Ekonomi yönetimi enflasyonu düşürmek için çalışmalara devam ederken, vatandaşın bankalara borcu giderek artıyor. Ev ve araba sahibi olmak isteyenler yüksek faizlerden çekinirken, birikim için hâlâ en güvenli yöntem yastık altındaki altınlar olarak görülüyor.

Ailelere finansal danışman atanacak

Hükümet de ülkede finansal okuryazarlığının artırılması için yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Türkiye gazetesinin haberine göre, Malezya'dan ithal edilecek bu formülle, aile hekimliği gibi ailelere finansal danışman atanması öngörülüyor. TBMM'de de gündeme gelen konu için önümüzdeki günlerde Malezyalı yetkileler ile görüşülecek.

Vatandaş bilgi krizini aşamıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) uzmanları da yüz binlerce şikayet aldıklarını, başvuruların yalnızca yüzde 15’inin mevzuatla ilgili olduğunu söylüyor. Vatandaşlar, bankalarla ve diğer finans kuruluşlarıyla yaşadıkları uyuşmazlıklarla ilgili cevap bulmakta zorlanıyor. İngiltere, Yeni Zelanda ve Finlandiya'da da uygulanan formül ile ülke genelinde finansal okuryazarlığın artırılması hedefleniyor.

Yastık altı birikimleri

Kadınların finansal tutum endeksinin erkeklere göre 5 puan daha yukarıda olduğunu belirten uzmanlar yastık altında biriktirilen altınlara dikkat çekti.