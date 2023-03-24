Airfryer fiyatlarına büyük zam geliyor

Bazı küçük ev aletlerinin ithalatında uygulanan gözetim vergisi artırıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete’de dün yayımlanmıştı. Kararın 30 gün içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bu düzenlemeyle birlikte ithal edilen bazı küçük ev aletlerinin fiyatının artması bekleniyor. Fiyat artışından, son dönemde popüler hale gelen ve satış rekorları kıran airfryerlerin de etkilenmesi bekleniyor.

Vergi 35 dolardan 100 dolara çıktı

Milliyet gazetesine konuşan Wiami Home Technology Genel Müdürü Mehmet Hayrettin Yılmaz, airfryer ürün grubunda gözetim vergisinin 35 dolardan 100 dolara çıkarıldığını belirterek, "Siz yurtdışından 10 dolara da ürün alsanız 100 dolar olarak vergisini ödeyeceksiniz. Bu nedenle bu uygulama airfryer’ların ücretini artıracak" diye konuştu.

1-2 bin liralık zam anlamına geliyor

Bu durumun giriş ve orta segmentteki airfryer modellerini etkileyeceğini söyleyen Yılmaz, "Zaten üst segmentteki modeller bu fiyatlardan geliyordu. Giriş ve orta segmentteki ithal ürünlerin fiyatlarında bin iki bin TL’lik artış olabilir. Bu karar airfryer’da yerli üretimi de teşvik edecek. Yüksek vergi vermek istemeyen mecburen kendi üretme yolunu seçecek. İthal etmek pahalı olacağı için firmalar üretimi düşünecek. Biz de yerli üretimi düşünüyorduk bunu daha hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.