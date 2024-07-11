Ajans uyardı: 'Yenilenebilir enerjide kapasite artışını hızlandırmalı'

IRENA'nın yayımladığı "Yenilenebilir Enerji İstatistikleri 2024" raporuna göre, yenilenebilir enerji 2023'te en hızlı büyüyen enerji kaynağı oldu.

Buna göre, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) belirlenen "yenilenebilir enerji kaynaklarının 3 katına çıkarılması" hedefine ulaşmak için dünyanın 2030'a kadar yıllık yüzde 16,4 yenilenebilir enerji kapasitesi artışı yapması gerekiyor.

Yenilenebilir olmayan enerji yatırımlarında devam eden düşüş nedeniyle temiz enerji, küresel kurulu güç kapasitesinde fosil yakıtları geçme yolunda ilerliyor.

IRENA, 2023'te görülen büyümenin devam etmesi halinde dünyanın belirlenen hedefi kaçıracağını ve küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030'a kadar 11,2 teravata ulaşamayacağını öngörüyor.

Dünyanın yıllık yüzde 10 büyüme oranını koruması durumunda, 2030'a kadar ancak 7,5 teravat yenilenebilir enerji kapasitesi oluşturabileceği hesaplanıyor.

Raporda görüşlerine yer verilen IRENA Direktörü Francesco La Camera, yenilenebilir enerjinin fosil yakıtların önüne geçtiğini ancak daha yüksek hız ve ölçekte büyümesi gerektiğini belirterek, "Yeni raporumuz gidişatın yönüne ışık tutuyor. Mevcut büyüme hızıyla devam edersek, kabul edilen yenilenebilir enerji kaynaklarının üç katına çıkarılmasında başarısız olacağız ve sonuç olarak Paris Anlaşması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerini riske atmış olacağız" ifadelerini kullandı.